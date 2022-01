Quatro notas rápidas sobre o país de Costa e Ventura

1. O voto útil funcionou. Apenas funcionou à esquerda mas foi isso o bastante para dar a António Costa uma grande vitória, considerada impossível há poucos dias. Costa tem killer instinct e, contra todas as sondagens, foi eficaz. Com isso, sugou a esquerda que ficou à deriva: apanhado de surpresa, Jerónimo de Sousa (PCP) ainda ensaiou estender a mão ao líder do PS enquanto Catarina Martins (BE) assumiria em directo e em primeira mão que Costa obtivera a maioria absoluta e que os bloquistas iam lutar contra ela.