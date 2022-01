Covid-19 em Portugal: mais 44 mortes e 63.833 casos. Há quase 1,2 milhões de pessoas em isolamento

Há mais de meio milhão de pessoas com a infecção activa em Portugal e outro meio milhão são contactos de risco. Incidência do vírus aumentou e há agora 6130 casos por cada 100 mil habitantes.

Há mais 44 mortes por covid-19 e 63.833 casos diários de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a covid-19). Só na última semana (de 22 a 28 de Janeiro), foram registados 389.232 casos de infecção, o que corresponde a uma média diária de 55.605 casos. Os internamentos subiram: há mais 71 pessoas internadas com covid-19 (num total e 2320) e mais cinco pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (num total de 152).

Os dados foram divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) esta sexta-feira e correspondem à totalidade de ocorrências (mortes, casos, internamentos e recuperações) registada nas 24 horas de quinta-feira.

Há agora mais de um milhão de portugueses (1.173.752) em isolamento: 579.370 pessoas têm a infecção activa e 594.382 são contactos de risco em vigilância que têm de estar em quarentena.

O Norte continua a ser a região com mais casos: são 27.442 casos detectados no último dia e 16 mortes por covid-19. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 18.657 casos e 17 mortes; no Centro, foram registados 10.608 infecções e cinco mortes por covid-19; no Algarve há mais 2514 casos e duas mortes; no Alentejo foram contabilizados 2115 casos e três mortes por covid-19. Os Açores registam 1418 infecções e uma morte e, na Madeira, foram registados 1079 infecções.

Na dia anterior, foi registado um novo máximo diário: 65.706 casos (e 41 mortes por covid-19).

Na quarta-feira foi atingido um novo marco: o número de casos nos primeiros 26 dias de Janeiro de 2022 foi superior à totalidade de casos registados em 2021. De 1 a 26 de Janeiro, houve 988.172 casos acumulados em Portugal; durante os 365 dias de 2021, foram 975.968 casos.

Portugal é agora o quarto país europeu com mais casos por cada milhão de habitantes: nos últimos sete dias, registou uma média de 5394,1 casos de infecção por cada milhão de habitantes. No mesmo período, houve uma média de 4,17 mortes por cada milhão de portugueses. Apesar do número crescente de infecções e de mortes por covid-19, Portugal é o país com a maior percentagem de população completamente vacinada (90,4%).

Incidência sobe, R(t) baixa ligeiramente

A matriz de risco – que cruza os dados da incidência e da transmissibilidade do coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal – foi actualizada esta sexta-feira e mostra que Portugal continua no quadrante mais escuro (mais grave quanto a transmissão e incidência).

O índice de transmissibilidade – ou R(t) – desceu ligeiramente para 1,16 a nível nacional; no continente, também baixou para 1,17.

Na última actualização (feita na quarta-feira), o país registava um R(t) de 1,17 a nível nacional e 1,18 no continente. O R(t) é um índice que procura representar o número de pessoas que são, em teoria, infectadas por alguém com a infecção activa. Para o número de casos começar a descer, deverá estar abaixo de 1.

A incidência subiu para 6130,9 casos de infecção por cada 100 mil habitantes a nível nacional (e para 6108,7 quando se olha apenas para o continente). Já a incidência da doença estava a 5728,4 a nível nacional e 5683 no continente. A incidência deste vírus corresponde ao número de casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes. Por norma, a matriz de risco é actualizada à segunda, quarta e sexta-feira.