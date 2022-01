António Costa acusa Rio de estar “muito empolgado” e sugere “humildade” para ouvir os eleitores

A comitiva socialista desceu esta sexta-feira o Chiado, numa arruada mais curta do que o tradicional e com o PSD não muito longe dali, para fazer o mesmo percurso. Faltavam poucas horas para o fim da campanha que decidirá quem elege mais deputados e qual será o partido a formar Governo.

Numa descida mais curta do que o habitual, o líder do PS, António Costa, desceu o Chiado, desde o café A Brasileira, até chegar ao Rossio, onde em cima de um palanque e ao lado de Duarte Cordeiro, seu director de campanha e presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), voltou a apresentar o PS como “o único voto certo e seguro” que não estará dependente do apoio da extrema-direita.