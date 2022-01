Costa passou de uma campanha pela “maioria absoluta” ao receio da derrota

A campanha socialista arrancou com certezas de vitória e com objectivos ambiciosos: conquistar uma maioria absoluta para o PS que desse ao país a “garantia de uma solução estável a quatro anos”. A expressão demoraria a entrar no léxico do secretário-geral do PS, mas no debate que juntou os nove líderes dos partidos eleitos em 2019 transmitido pela RTP António Costa disse-o com clareza: “A melhor solução é ter uma maioria absoluta”.