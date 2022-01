Eleição do novo Presidente ameaça maioria de Governo em Itália

Ao quarto dia de votação no Parlamento, arranca “o verdadeiro jogo” e ainda tudo pode acontecer. A eleição é para chefe de Estado, mas dificilmente chegará ao fim sem consequências para o Governo de Mario Draghi.

O risco esteve sempre implícito, mas já são muitos os que dizem em tom de aviso: agora passa a bastar “a maioria absoluta e é aí que o verdadeiro jogo começa” (como escreve o jornal La Repubblica). “Se a maioria se divide [na escolha para chefe de Estado] vamos para eleições um minuto depois. Ou [Matteo] Salvini diz com clareza que a maioria é o seu ponto de referência ou segue para a batalha e assinala o fim da legislatura”, afirmou Francesco Bossi, deputado e alto dirigente do Partido Democrático, o principal partido do centro-esquerda em Itália.