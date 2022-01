Todo o peixe é nobre: Um debate sobre sustentabilidade

A cultura da gestão de recursos piscícolas em Portugal é o ponto de partida para um debate sobre alimentação e sustentabilidade com a chancela do projecto Todo o Peixe É Nobre. Para seguir no PÚBLICO, dia 28 de Janeiro a partir das 14h00.

A ligação culinária dos portugueses ao peixe é profunda e enraizada, quase com estatuto de motivo de orgulho. No entanto, das largas dezenas de espécies diariamente descarregadas nas lotas nacionais, apenas um leque muito limitado de variedades compõe o cabaz das preferências dos consumidores – aquelas a que se convencionou chamar “peixes nobres”.

Devido à elevada procura, algumas destas espécies atingiram (ou ultrapassaram) o limiar da sobrepesca, situação que coloca sérios problemas ao nível da sustentabilidade, quer a dos oceanos, quer a de um sector com um peso económico e social substancial em Portugal.

A inversão deste padrão depende de vários factores, entre eles a alteração do comportamento dos consumidores, e foi com esse objectivo que, em Março de 2021, o PÚBLICO iniciou um projecto de literacia do mar chamado Todo o Peixe É Nobre, apoiado pelo programa Crescimento Azul, das EEA Grants.

Ao longo destes dez meses, nesta conversa alargada – sobre espécies subvalorizadas, métodos de captura, estado dos stocks, técnicas para tirar o máximo proveito de cada matéria-prima – participaram chefs, pescadores, vendedores, nutricionistas, académicos e outros intervenientes na cadeia de valor do pescado. O resultado está na série de reportagens, trabalhos de infografia, artigos de informação prática e podcasts reunidos na página do projecto Todo o Peixe É Nobre.

No dia 28 de Janeiro, o PÚBLICO promove um debate alinhado com este desígnio de criar literacia sobre o mar. A cultura de gestão dos recursos piscícolas em Portugal é o mote para uma conversa que junta a investigadora Narcisa Bandarra (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), a bióloga marinha Sónia Olim (projecto Cabaz Fresco Mar, Fuzeta), o investigador Miguel Gaspar (IPMA) e o jornalista Edgardo Pacheco, que assumiu a dianteira do projecto Todo o Peixe É Nobre.

A importância do consumo de pescado para a saúde pública, a captura de bivalves (e o exemplo português de boa gestão de recursos) e o desafio de explicar ao consumidor o que é a pesca sustentável são alguns dos temas que estarão sobre a mesa. A partir da 14h00, com transmissão em directo em publico.pt/aovivo e na página de Facebook do PÚBLICO.