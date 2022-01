Emma Thompson: “Nada mudou nas terríveis exigências feitas às mulheres”

A actriz britânica Emma Thompson participou numa conversa, na segunda-feira, no âmbito da programação de Sundance, o festival de cinema independente que acolheu a estreia de Good Luck to You, Leo Grande, em que assume o papel da protagonista, e, numa conversa inserida na programação, confessou as dificuldades em se despir para a câmara.

Emma Thompson, vencedora de dois Óscares (como Melhor Actriz em Regresso a Howards End​, de 1992, e Melhor Argumento Adaptado por Sensibilidade e Bom Senso, de 1995), veste o papel de uma viúva que contrata um acompanhante sexual (Daryl McCormack) e, numa das cenas, “fica em frente a um espelho sozinha e deixa cair o seu roupão”.

"We aren't used to seeing untreated bodies on the screen. We're used to seeing bodies that have been worked on...for a long time to make them acceptable to our eyes." - Emma Thompson (GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE) at #Sundance 2022's Cinema Café presented by @audible_com pic.twitter.com/j5Cklp1hja — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 24, 2022

Para preparar o momento, Emma teve a ajuda da realizadora e do co-protagonista. “A Sophie, o Daryl e eu ensaiámos totalmente nus e falámos sobre os nossos corpos, falámos sobre a nossa relação com os nossos corpos, desenhámo-los, discutimos as coisas que nos são difíceis, as coisas de que gostamos, descrevemo-nos mutuamente”, recordou durante a conversa no âmbito do Festival de Sundance.

No entanto, apesar de todos esses cuidados, a actriz confessou que não foi fácil: “É muito desafiante estar nua aos 62 anos”, ressalvando que, talvez, tenha sido a idade para o fazer. “Não creio que o pudesse ter feito antes da idade que tenho. E, no entanto, é claro, a idade que tenho torna-o extremamente desafiante porque não estamos habituados a ver corpos não tratados no ecrã.”

Foto Em Good Luck to You, Leo Grande, Emma Thompson é uma viúva que contrata um acompanhante sexual (Daryl McCormack) DR

A dificuldade sentida, acusa a actriz, deve-se às “terríveis exigências” que persistem sobre os corpos femininos. “Nada mudou nas terríveis exigências feitas às mulheres no mundo real, mas também na representação. Esta coisa de ter de ser magra ainda é a mesma de sempre, e na verdade, de certa forma, penso que agora é pior.”