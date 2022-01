PAN foi a Braga defender o ensino público e tentar eleger um deputado

Ao nono dia de campanha, Inês Sousa Real dedicou atenções a Braga e à educação. A candidata do PAN defende o “robustecimento do ensino público”. Sobre a governação, reforça que o partido tem uma “linha vermelha”: “Não fazemos acordos nem damos a mão a quem tem uma agenda populista, antidemocrática, que não respeita os mais basilares direitos humanos.”

“Ah, é mesmo a candidata!”. A sensação de espanto é manifestada pelo director da Escola D. Maria II, João Dantas, quando se apercebe que a visita agendada com o PAN incluía mesmo a presença da líder do PAN. Passavam pouco mais do que quinze minutos das dez da manhã desta segunda-feira quando Inês Sousa Real, acompanhada pela sua comitiva, chegou a Braga, território escolhido para falar sobre educação e defender o reforço do investimento no ensino público.