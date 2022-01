Reino Unido e EUA querem retirar funcionários das suas embaixadas em Kiev

O Reino Unido começou a retirar funcionários da sua embaixada em Kiev esta segunda-feira, dando como justificação a ameaça de uma invasão russa da Ucrânia. Os EUA também estão a planear fazê-lo.

Apesar de ser vista como uma medida preventiva, é um sinal de que as esperanças para que seja alcançada uma solução diplomática são cada vez mais ténues.

No domingo, o Departamento de Estado dos EUA deu ordem para os familiares dos funcionários da sua embaixada na capital ucraniana abandonarem o país, referindo que uma invasão russa poderá acontecer “a qualquer altura”. As autoridades norte-americanas explicam que a medida é tomada “com uma enorme abundância de precaução”, mas admitem que “não estariam numa posição” em que conseguissem assegurar uma retirada segura de cidadãos nacionais do país na eventualidade de um conflito armado.

A embaixada dos EUA em Kiev conta com cerca de 900 funcionários, embora a maioria seja composta por cidadãos ucranianos, explica o New York Times.

O Departamento de Estado mantém a Ucrânia no nível 4 – o mais elevado – na escala de risco de viagem, com a denominação “não viajar”.

O Reino Unido já começou esta segunda-feira a retirar alguns dos seus funcionários e familiares do país, como resposta à “crescente ameaça da Rússia”. Os serviços regulares da embaixada vão manter-se, assegura a própria instituição através do Twitter.

Durante o fim-de-semana, o Governo britânico disse ter conhecimento de que a Rússia tem um plano para substituir os governantes ucranianos por um Executivo que lhe seja mais favorável. As autoridades britânicas indicaram o ex-deputado ucraniano e hoje dono de um canal televisivo pró-russo, Ievhen Muraiev, como o provável líder do Governo fantoche instalado por Moscovo. As alegações foram rejeitadas tanto pela Rússia como pelo próprio empresário.

A União Europeia não planeia, para já, seguir o exemplo dos EUA e do Reino Unido e vai manter os funcionários diplomáticos destacados na Ucrânia. O Alto-Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, disse esta segunda-feira desconhecer as razões pelas quais Washington e Londres estão a retirar o pessoal das suas embaixadas, sublinhando que “as negociações estão a decorrer”.

Os chefes da diplomacia dos Estados-membros da UE vão reunir-se esta segunda-feira em Bruxelas para debater quais serão os próximos passos adoptados pelo bloco europeu perante a ameaça russa.

Os serviços secretos norte-americanos e ucranianos estão convictos de que a Rússia irá avançar sobre o território ucraniano nos próximos tempos, caso as suas exigências relativamente à presença da NATO na Europa de Leste e à sua política de expansão não sejam satisfeitas. A Rússia quer garantias de que a Ucrânia e a Geórgia não vão integrar a Aliança Atlântica no futuro e que as suas actividades e presença militar sejam retiradas dos países do Leste.

Os EUA e os seus aliados têm referido que as exigências russas são inaceitáveis, mas têm mostrado disponibilidade para negociar alguns aspectos das actividades da NATO perto da fronteira com a Rússia. No entanto, várias iniciativas diplomáticas nas últimas semanas têm terminado sem qualquer indício de um acordo.

Na sexta-feira, os chefes da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, e da Rússia, Serguei Lavrov, estiveram reunidos em Genebra para discutirem uma forma de diminuir a tensão na fronteira com a Ucrânia, mas nada foi alcançado. No entanto, ambos os governos reforçaram que querem manter abertas as vias de diálogo.

A Rússia nega qualquer intenção de invadir a Ucrânia e diz que os militares próximos da fronteira estão apenas envolvidos em manobras militares. Os analistas ocidentais receiam, no entanto, que o regime russo possa optar por uma intervenção no território ucraniano de intensidade menor, através de ciberataques, por exemplo, que desestabilizem a Ucrânia, mas não possam ser encaradas como uma invasão pela NATO.

Países como os EUA, o Reino Unido e alguns europeus, como a Polónia e os Estados bálticos, têm enviado ajuda militar à Ucrânia para apoiar um eventual conflito com a Rússia. No sábado, Washington enviou 90 toneladas de “armamento letal” para o país.