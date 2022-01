O que defendem os partidos que querem chegar ao Parlamento?

Afastados do acompanhamento mediático diário durante esta campanha eleitoral, os partidos sem assento parlamentar – o Livre não é incluído porque nas legislativas de 2019 obteve representação no Parlamento – participaram esta semana num debate em que falaram sobre a actualidade do país. Se não apanhou esse debate e quiser ficar esclarecido, aqui fica um resumo do que propõe cada uma dessas forças políticas.