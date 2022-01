Os documentos da tutela de Britney Spears vão ficar selados para proteger os registos médicos

Os advogados que representam Jamie Spears​ defenderam, numa audiência na quarta-feira ao fim do dia, que “o público tem o direito de conhecer” o que consta nos documentos da tutela, nomeadamente nos registos médicos. Mas o requerimento foi indeferido, tendo em conta que iria contra “o direito à privacidade da estrela pop sobre as suas informações médicas privadas”.

O advogado de Jamie Spears, Alex M. Weingarten, alegou que a informação sobre o estado de saúde da cantora é essencial para poder construir uma defesa, já que existem registos que justificam as acções do seu cliente.

Britney Spears entrou, no início da semana, com um processo em tribunal contra o pai, acusando-o de “má gestão financeira e corrupção”, depois de o progenitor ter entregado uma petição para que os bens da filha cobrissem as suas despesas com os honorários legais.

No documento entregue pelo advogado de Britney, Mathew Rosengart, é declarado que “as alegações de má conduta contra [Jamie Spears] são específicas, credíveis e graves, desde abusos até conflitos de interesses, má gestão financeira e corrupção da curadoria a ponto de haver implicação do direito penal estadual e federal”. E, pelo meio, volta a questionar algumas despesas, nomeadamente os quase seis milhões de dólares (cerca de 5,3 milhões de euros) pagos à Black Box Security para vigiar as comunicações de Britney, incluindo as que tinha com o seu advogado da época.

Weingarten considerou a acusações “disparatadas”, especificando que “praticamente tudo o que é alegado é falso ou retirado do contexto”, citou a revista People, e acusando a cantora de ter sido “irresponsável” com as suas finanças. O discurso inflamado do advogado do pai acabou por ter resposta: Rosengart pediu ao tribunal que Weingarten fosse repreendido pelas “mentiras”, considerando que o tinha atacado e ao tribunal de forma intolerável. O defensor de Britney pediu também uma audiência para rever a contabilidade das finanças da estrela pop, que envolveu vários gestores ao longo dos anos.

As próximas audiências judiciais estão agendadas para 16 de Março, 1 de Abril, 27 de Julho e 2 de Dezembro.