Fim-de-semana na TV: danças com o mal, animais e músicas do mundo, entre mergulhos na Liberdade

CINEMA

Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça

Fox, sábado, 12h55

O Super-Homem transformou-se numa figura polémica. Muitos acreditam que é um símbolo de esperança; outros, como Bruce Wayne, que é uma ameaça. O embate entre os dois é inevitável. Mas, quando ficam absortos na luta, emerge um novo perigo que coloca a Terra na iminência da destruição. Com realização de Zack Snyder e argumento de Chris Terrio e David S. Goyer, o filme é interpretado por Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter, Laurence Fishburne e Diane Lane.

Firewall

AXN, sábado, 23h37

Jack Stanfield (Harrison Ford) é um especialista em segurança informática conhecido por criar escudos contra os ataques de piratas informáticos que tentam quebrar os códigos dos bancos. Mas Jack não se lembrou de se proteger a si próprio. Bill Cox, depois de investigar a sua vida e a sua família durante um ano, faz reféns a mulher e os filhos. Para os libertar, Jack terá de furar o seu próprio sistema e transferir 100 milhões de dólares. Um filme de Richard Loncraine, com argumento de Joe Forte.

Black and Blue - Encurralada

RTP1, sábado, 23h45

Um grupo de polícias corruptos assassinam um traficante. Alicia West é uma agente novata que assiste a tudo e fica com o crime gravado não só na sua memória como na sua câmara. É assim que se torna um alvo a abater pelos próprios colegas e se lança numa trajectória perigosa e melindrosa, que a vai levar a questionar tudo menos a necessidade de agir em nome da lei. Naomie Harris protagoniza este thriller de acção realizado por Deon Taylor, segundo um argumento de Peter A. Dowling.

O Fatalista

RTP2, sábado, 23h54

Tudo o que de bem ou de mal nos acontece cá em baixo está escrito lá em cima. O motorista Tiago (Rogério Samora) não se cansa de repetir esta frase. Ao mesmo tempo que vai conduzindo o seu patrão (André Gomes) através de um estranho Portugal, vai contando a delirante e interminável história dos seus amores. O Fatalista é uma adaptação livre de Jacques Le Fataliste, de Diderot, dirigida por João Botelho.

A Agente Vermelha

Fox, domingo, 21h20

Thriller de Francis Lawrence, escrito por Justin Haythe a partir do romance de Jason Matthews. Em troca de ajuda à sua mãe doente, a bailarina Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) aceita tornar-se espia para os serviços secretos russos. É-lhe dada a missão de sondar um agente da CIA (Joel Edgerton), com o qual acaba por se envolver emocionalmente.

Sincrónico

SyFy, domingo, 21h30

Ficção científica por Justin Benson e Aaron Moorhead, com Jamie Dornan e Anthony Mackie como dois paramédicos que são chamados a uma ocorrência em que umas pessoas morreram e outras ficaram catatónicas. O caso parece estar relacionado com uma perigosa droga sintética.

A Canção de Uma Vida

RTP1, domingo, 00h30

Anne Hathaway e Johnny Flynn fazem par neste filme de Kate Barker-Froyland, que aqui se estreia na realização. Ela é Franny, uma mulher a tentar saber mais sobre o Henry, o irmão, que sofreu um acidente e ficou em estado vegetativo; ele é James, um músico admirado por Henry, que há-de visitar com Franny os lugares preferidos dele e tentar despertá-lo do coma através da música.

SÉRIE

Liberdade

RTP2, domingo, 22h04

Estreia. “Uma lenda rude, suja e magnífica sobre a liberdade” – assim se anuncia a trama desta série espanhola em cinco episódios, passada no século XIX. Atrás das câmaras está Enrique Urbizu, que dirigiu filmes premiados como No Habrá Paz para los Malvados ou A Caixa 507, além de ter co-realizado a série Gigantes (que também passou na RTP2). A actriz (e cantautora) Bebe ocupa o papel principal. Dá vida a Lucía, mais conhecida como “a campina”, uma mulher que, ao fim de 17 anos na prisão é finalmente perdoada e libertada – ela e também o filho, que nasceu naquele cativeiro e não faz ideia do que é o mundo lá fora. Mas o gozo da liberdade vai ter os seus obstáculos e perigos, a começar pelo pai do miúdo, o bandido Lagartixo (Xabier Deive).

DANÇA

Mal - Embriaguez Divina

RTP2, sábado, 22h02

Estreia. A ambivalência do mal enquadrada por um estado de êxtase ébrio. É esta a essência do espectáculo de Marlene Monteiro Freitas, “onde um coro, numa tonalidade prenunciadora de melancolia, é assaltado por visões”, descreve a coreógrafa. Estreou-se em Setembro de 2020, na Culturgest (Lisboa), de onde seguiu para o Rivoli (Porto) como parte do ciclo Foco Marlene.

MÚSICA

Womex 21

RTP2, domingo, 00h10

Estreia. Registo das actuações do italiano Antonio Castrignanò & Taranta Sounds e das colombianas La Perla no Womex 2021. Os concertos realizaram-se, em Outubro, no Coliseu do Porto, a cidade que acolheu a primeira edição portuguesa do encontro de músicas do mundo (em 2022, é a vez de Lisboa). É o primeiro de nove episódios que o vão recordar.

DOCUMENTÁRIOS

Abandonados

RTP3, sábado, 1h

Saskia Gubbels regista o dia-a-dia de um abrigo de animais em Amesterdão: o resgate dos abandonados, o processo de recuperação, a busca por um novo dono e todo o empenho e entrega emocional da equipa. O documentário foi filmado em 2020, o ano em que começou a pandemia que viria a fazer disparar o número de adopções mas, mais tarde, teria como reverso o aumento dos casos de abandono.

A Encantadora de Baleias

Odisseia, domingo, 15h08

Um mergulho na relação entre as baleias-de-bossa e Vicki Neville, uma apaixonada pelos oceanos que foi estabelecendo uma ligação única a estes grandes cetáceos, ao largo de Queensland, na Austrália. Cinco câmaras entraram com ela nas águas de Hervey Bay, ao longo de três meses, para captarem momentos tão especiais como aquele em que uma mãe baleia lhe apresenta a cria recém-nascida.

Foto A Encantadora de Baleias

DESPORTO

Basquetebol: Sporting x Porto

RTP2, sábado, 16h28

Directo. A primeira meia-final da Taça Hugo dos Santos é disputada pelo Sporting e o Porto, vencedor do troféu em 2021. A RTP2 volta a ligar-se ao Pavilhão Multiusos de Sines, onde se está a realizar a 13.ª edição da competição, para acompanhar o encontro entre o Benfica e o Oliveirense, na segunda meia-final, às 19h32. Domingo, às 18h (e igualmente com transmissão em directo), os vencedores defrontam-se na final.

Futsal: Portugal x Países Baixos

RTP1, domingo, 16h30

Ligação directa a Amesterdão para mais uma etapa da participação portuguesa no Campeonato da Europa, frente à equipa da “casa”, Países Baixos (onde a competição se joga até 6 de Fevereiro). Campeão em título, Portugal integra o Grupo A, onde também alinham a Sérvia e a Ucrânia.

INFANTIL

Mr. Link (V. Port.)

SIC K, sábado, 19h

Empenhado em provar que é especialista em criaturas místicas, o cavalheiro inglês Lionel Frost parte em expedição e acaba por encontrar Mr. Link, um adorável, solitário, inteligente e enorme ser peludo. Lionel é exactamente a pessoa de que Mr. Link precisava para procurar os primos distantes, que ainda vivem no mítico vale de Shangri-La. Uma comédia de animação e aventura escrita e realizada por Chris Butler, com as vozes de Fernando Luís, Raquel Tavares e César Mourão na versão portuguesa.

Tom & Jerry

TVCine Top, domingo, 11h40 (V. Port.)

Os arqui-inimigos criados por Hanna-Barbera ressurgem nesta mistura de animação e live-action, realizada por Tim Story e escrita por Kevin Costello. Tom e Jerry contracenam com actores de carne e osso como Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost. Rob Delaney, ou Ken Jeong. Às 21h30, passa a versão original.

As Aventuras de Paddington

Nick Jr., domingo, 17h58

Novos episódios da série sobre o amoroso e trapalhão ursinho Paddington, com as suas lições sobre o poder da bondade, a importância de manter acesa a curiosidade ou a felicidade de pertencer a uma família carinhosa.