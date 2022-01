Rio tem “a estrutura do Governo na cabeça”, com uma pasta para o CDS e outra para a IL

O líder do CDS pediu o Ministério da Defesa num eventual futuro Governo de direita e a resposta foi rápida: “Porque não?”, disse o presidente do PSD, acenando também com uma pasta para os liberais.

O presidente do PSD revelou esta quinta-feira que já tem “a estrutura do Governo na cabeça e até alguns nomes”, acrescentando optimismo numa vitória a 30 de Janeiro. Disse-o aos jornalistas em Vila Real, depois de, em Bragança, ter respondido afirmativamente ao repto que o líder do CDS lhe lançara no debate das rádios para que lhe entregasse a pasta da Defesa.