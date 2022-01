Costa pediu, mas a sondagem mostra que portugueses não lhe querem dar maioria absoluta

Em dia de sondagem Universidade Católica para o PÚBLICO/RTP/Antena 1, este jornal de campanha analisa os principais dados com o director-adjunto do PÚBLICO David Pontes. Com a Liliana Borges seguimos a campanha do PS, ouvimos o que fica do debate das rádios e o que pensam os portugueses depois desta maratona nas televisões.

Podcast realizado numa parceria PÚBLICO/ESCS FM.

