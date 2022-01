Vendas da Prada cresceram em 2021

Com sede em Milão, a Prada, conhecida pelo seu design minimalista, estava no meio de uma mudança de estratégia quando foi apanhada pela crise da covid-19, que obrigou as lojas a fechar por todo o mundo.

As vendas da Prada recuperaram acentuadamente em 2021, pois se a pandemia reprimiu a procura por malas e roupas de luxo, com o fim dos confinamentos, um pouco por todo o mundo, esta voltou a disparar para níveis pré-pandemia, justifica o grupo de moda italiano.

A Prada anunciou, na terça-feira, que as vendas do grupo, no ano passado, subiram 41% a taxas de câmbio constantes, para 3,364 mil milhões de euros, 8% acima dos níveis de 2019. Trata-se do primeiro grande grupo de luxo a divulgar os seus resultados. Nesta quarta-feira é a vez da Richemont e Burberry; e a LVMH fá-lo-á na próxima semana.

Ao contrário de outras indústrias, esta não foi atingida pelos problemas da cadeia de abastecimento que outras sentiram porque a Prada produz sobretudo na Europa.

Em Novembro, a Prada estabeleceu uma meta de vendas de médio prazo de 4,5 mil milhões de euros e o valor para 2021 ficou acima de uma estimativa de 3,28 mil milhões de euros, segundo analistas citados pelo UBS. O grupo, que não deveria divulgar os resultados do ano inteiro antes de Março, disse que as vendas aceleraram particularmente no segundo semestre do ano passado, graças à sua rede de retalho, que cresceu 27% em relação a 2020 e 21 % em relação a 2019, incluindo e-commerce.

“O Grupo Prada tem a capacidade e os recursos para se diferenciar e cumprir seus objectivos de crescimento futuro”, declarou o CEO Patrizio Bertelli, que anunciou em Novembro que poderia entregar a direcção da empresa de moda familiar ao filho Lorenzo, no prazo de três a quatro anos.

Embora as vendas da Prada, em 2021, ainda estejam abaixo do recorde dos 3,6 mil milhões de euros obtidos em 2013 e as taxas de crescimento fiquem atrás das líderes do sector Louis Vuitton e Hermes, a recuperação tem sido consistente e os analistas dizem que o impulso para a marca italiana é forte.

Os analistas do UBS estimam que, salvo uma surpresa desagradável no último trimestre, as empresas de bens de luxo terão terminado 2021 com um aumento médio de 30% nas vendas em moedas constantes, o que elimina o efeito das flutuações da taxa de câmbio, com as vendas do grupo superando o nível de 2019 em torno de 10 %.