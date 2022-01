Um banco de jardim contra o isolamento. Netflix doa estruturas para celebrar a série After Life

A Netflix doou 25 bancos de jardim a vários municípios do Reino Unido como parte de uma iniciativa de saúde mental que celebra o lançamento da nova temporada de After Life de Ricky Gervais.

A terceira e última temporada de After Life chegou ao streaming na última sexta-feira. E, para assinalar o fim de uma das suas mais bem-sucedidas séries, a Netflix decidiu juntar-se à CALM (Campaign Against Living Miserably), uma organização de prevenção de suicídio, e oferecer bancos de jardim que integram uma mensagem de esperança e incluem códigos QR que encaminham para linhas de apoio.

Afinal, é num banco de jardim que Tony, o protagonista da série, assumido por Ricky Gervais, reflecte sobre a vida e sobre tudo o que perdeu: ele é um jornalista que, depois da morte da mulher, vítima de cancro, se sentiu a afundar numa profunda depressão.

Tony pondera o suicídio, mas, antes, decide castigar o mundo, atacando tudo e todos. Problema: parece haver um complô para o tornar uma pessoa melhor e quem o rodeia não reage à sua atitude desagradável da maneira que ele esperava. Além de Gervais, o elenco conta com David Bradley, Penelope Wilton, Ashley Jensen e Tony Way.

Os bancos serão montados em locais como Bath, Birmingham, Glasgow, Liverpool e Taunton e terão gravada uma citação da terceira temporada: “A esperança é tudo.” Gervais justificou a decisão: “Esperamos que os bancos de jardim criem um legado duradouro para After Life, bem como que se tornem um lugar para as pessoas visitarem, e estamos entusiasmados por estarmos associados ao CALM e ao grande trabalho que eles fazem.”

Para Simon Gunning, chefe executivo da CALM, “os bancos de jardim proporcionam oportunidades para reflectir, falar com alguém, sentar-se lado a lado com alguém e desabafar”. “É por isso que estamos encantados por nos juntarmos à Netflix para colocar bancos em parques por todo o país para ajudar as pessoas a ter essas conversas e para mostrar que é normal ter esses sentimentos.”

Criada, produzida e realizada por Ricky Gervais, After Life é uma série agridoce, que oscila entre um dramatismo atroz e momentos humorísticos, tendo sido distinguida com o galardão de Melhor Comédia nos Prémios Nacionais de Televisão de 2021.

Linhas de apoio e de prevenção do suicídio em Portugal SOS Voz Amiga

213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (das 16h às 24h)

Linha Verde gratuita - 800 209 899 (das 21h à 24h) Conversa Amiga

808 237 327 - 210 027 159 (das 15h às 22h) Voades - Vozes Amigas de Esperança

222 030 707 (das 16h às 22h) Telefone da Amizade

228 323 535 (das 16h às 23h) Voz de Apoio

225 506 070 (das 21h às 24h) SOS Estudante

915246060 - 969554545 - 239484020 (das 20h à 1h) Todas estas linhas são de duplo anonimato — garantido tanto a quem liga como a quem atende. Para encaminhamento, a linha do SNS24 (808 24 24 24) é assumida por profissionais de saúde.

Estreada em 2019, After Life depressa conquistou um lugar entre as mais populares séries da Netflix. No entanto, a recepção não tem sido unânime: enquanto na Forbes se escreveu que a primeira temporada de After Life “é o projecto de Ricky Gervais pelo qual as pessoas têm implorado”; na BBC, a segunda foi classificada como “uma série constantemente à procura de soluções fáceis”. A terceira temporada, que estreou na última sexta-feira, tem somado críticas negativas, apesar de a maioria da audiência se manifestar satisfeita.