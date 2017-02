David Brent: o homem e o seu sonho

Há muitas luas, havia uma banda chamada Seona Dancing que não tinha nada de original. Era um duo britânico de sonoridade pop new wave e o vocalista tinha um pouco de David Bowie, um pouco de Philip Oakley (Human League) e um pouco de Simon Le Bon (Duran Duran). Essa banda do início dos anos 1980 nunca foi nada de especial (mas foi grande nas Filipinas). Do pianista, nada se sabe, desse vocalista magrinho e andrógino sabe-se que engordou e tornou-se num dos mais famosos comediantes do planeta.

PUB

Não foi como músico que Ricky Gervais se tornou famoso, mas como um chefe de escritório de uma companhia de produtos de papel que se julgava um entertainer. The Office lançou Gervais para a ribalta por causa de uma genial criação cómica chamada David Brent, o rei das situações constrangedoras, que pensava que tinha piada (não tinha), que sabia cantar (não sabia) e que se considerava amigo de toda a gente (não era). É a David Brent que Gervais regressa a em David Brent: A Vida na Estrada, uma sequela em formato longa-metragem que chega a Portugal no próximo dia 10 de Fevereiro através do Netflix, 14 anos depois de The Office.

5

PUB

O David Brent que encontramos em 2017 ainda trabalha para uma empresa, desta vez como vendedor de produtos de limpeza, mas que vai em busca do seu sonho. Ele, uma banda e a estrada. Mas é tudo igualmente confrangedor. David Brent continua igual a si próprio, continua a tentar agradar a toda a gente, a tentar ser politicamente correcto, e não percebe (ou finge não perceber) que não tem talento e que ninguém gosta dele (com excepção de um dos elementos da banda e de uma colega do trabalho, que ele ignora). Não há nada de especialmente diferente em A Vida na Estrada do que era The Office, do qual é mais um episódio com o triplo da duração. Tem mais música, é verdade. Quem gostou de ver há 14 anos Brent/Gervais, todo vestido de branco, a fazer uma versão de If you don’t know me by now, a balada melosa dos Simply Red, também vai gostar disto.

PUB