Berlim 2022 fecha competições com painel de luxo do cinema de autor

“Acreditamos que a experiência colectiva [de ver um filme no cinema] está no centro de um festival de cinema, e sobretudo no festival de Berlim.” Com estas palavras, Mariette Rissenbaek e Carlo Chatrian apresentaram o programa competitivo do 72.º festival de Berlim, que decorrerá presencialmente na capital alemã entre 10 e 20 de Fevereiro.