Microsoft compra criadora do Call of Duty por mais de 60 mil milhões de euros

A dona da Xbox avançou com uma proposta de 60,3 mil milhões de euros. O negócio mostra a tendência do sector dos videojogos para se condensar, com gigantes a tecnologia a comprarem estúdios de videojogos mais pequenos.

A Microsoft vai comprar a criadora de videojogos por detrás do Call of Duty, um jogo de tiro popular com milhões de utilizadores mensais em todo o mundo. Esta terça-feira a gigante tecnológica responsável pela consola Xbox e pelo sistema operativo Windows anunciou a proposta para adquirir a Activision Blizzard por 68,7 mil milhões de dólares (mais de 60 mil milhões de euros).

“Hoje em dia, os jogos são a categoria mais dinâmica e entusiasmante no entretenimento em todas as plataformas”, justificou o presidente executivo da Microsoft Satya Nadella, em comunicado.

Nos últimos anos, a Microsoft tem investido bastante no mundo dos videojogos, com a compra do popular jogo de construção Minecraft, em 2014, e a compra da Zenimax (criadora dos videojogos Fallout e Elder Scrolls) em 2020.

Ao deter a biblioteca de jogos da Activision Blizzard, que inclui sucessos como Call of Duty e Overwatch, a plataforma de jogos Xbox da Microsoft ganha vantagem sobre a Playstation da Sony que durante anos beneficiou da oferta de de jogos exclusivos. A compra permite à Microsoft reforçar o portfólio do Game Pass, o serviço de videojogos por subscrição da Xbox, que conta com mais de 25 milhões de assinantes. Além disso, a tecnológica passa a ter acesso aos quase 400 milhões de jogadores activos mensais da Activision Blizzard em 190 países (dados da Activision Blizzard).

O presidente executivo na Activision vai continuar a ser o Bobby Kotick. “A combinação do talento mundial e franchises incríveis da Activision Blizzard, com a tecnologia, distribuição, acesso ao talento, visão ambiciosa, e compromisso com os videojogos e inclusão da Microsoft, ajudarão a garantir o nosso sucesso continuado numa indústria cada vez mais competitiva”, notou Kotick em comunicado.

O sector dos videojogos está a condensar-se, com empresas de maior dimensão a comprarem estúdios mais pequenos. A semana passada, a gigante dos videojogos Take-Two, dona dos videojogos de corrida Grand Theft Auto, anunciou que vai comprar a criadora do Farmville por mais de 11 mil milhões de euros. É mais do que a Disney pagou à Lucasfilm, em 2012, para ter os direitos da saga espacial Star Wars.