Voto PS, não voto PAN

O PS tornou-se um grande partido nacional ao preservar a sua autonomia política e estratégica quando, em 1974-75, derrotou os que pretendiam torná-lo satélite do vanguardismo político-militar. Dei a minha ajuda com o discurso que fiz no Congresso realizado em Dezembro de 74 na Aula Magna. Sob a liderança de Mário Soares, o PS conduziu então, em aliança com os militares do Grupo dos Nove, o combate pelo rumo democrático do 25 de Abril. Depois da institucionalização da democracia, a partir de certa altura, o PS ficou refém do chamado arco da governação, em que parecia condenado a ser uma espécie de ala esquerda do centro direita.