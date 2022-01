Bem-estar: porque é que “rir é o melhor remédio”?

Em crianças, a cada dia que passa, rimos entre 300 e 400 vezes. Chegados a adultos, o número de vezes em que soltamos uma gargalhada é menos de 20, de acordo com vários estudos. Na sabedoria popular diz-se que “rir é o melhor remédio” e, mais do que um ditado, é a verdade, garantem as especialistas em Psicologia. A propósito do Dia Internacional do Riso, que se celebra nesta terça-feira, 18 de Janeiro, o PÚBLICO reuniu os motivos por que deve rir (e muito) todos os dias e algumas estratégias para estimular a gargalhada.