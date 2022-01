É preciso ter mais médicos de família. PSD aponta para recurso aos privados, PS aposta apenas no público

Programa eleitoral do PS fecha as portas à contratualização de mais serviços ao sector privado. São “tabus ideológicos”, acusa PSD.

Existir mais de um milhão de pessoas sem médico de família é grave em qualquer circunstância, mas no contexto de pandemia em que Portugal tem vivido pode ser considerado dramático. Para o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, estes são “números avassaladores”, a que se juntam ainda, segundo dados do Portal de Transparência do Serviço Nacional de Saúde, uma diminuição de mais de nove milhões de consultas presenciais nos centros de saúde durante o primeiro ano de pandemia, deixando milhares de doentes crónicos sem acompanhamento e muitas patologias por diagnosticar.