OMS: mais de metade da população europeia pode ser infectada nas próximas semanas

A este ritmo de propagação do coronavírus SARS-CoV-2, a Organização Mundial da Saúde (OMS) refere que mais de 50% da população na Europa e Ásia Central pode ser infectada com a variante Ómicron nas próximas seis a oito semanas. As estimativas são do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME) da Universidade de Washington, nos Estados Unidos.

O director da OMS na Europa, Hans Kluge, disse que 50 em 53 países na Europa e Ásia Central já registaram casos relacionados com esta variante e que “está rapidamente a tornar-se o vírus dominante” em várias regiões do continente.

Na primeira semana de 2022 houve mais de sete milhões de novos casos de infecção e há 26 países a notificar que mais de 1% das suas populações ficam infectados a cada semana, segundo os dados revelados esta terça-feira. A taxa de mortalidade continua “estável” e é mais elevada em países com maior incidência e em que haja uma menor taxa de vacinação.

A variante Ómicron é “altamente transmissível” porque as suas mutações permitem-lhe mais facilmente penetrar nas células humanas, infectando mesmo quem já tinha tido covid-19 ou aqueles que já estavam vacinados. Ainda assim, assegura a OMS, “as vacinas aprovadas continuam a oferecer uma boa protecção contra a doença grave e morte, incluindo para a Ómicron”.

“Estou também preocupado com a variante a mover-se para o Leste, ainda teremos de ver o seu impacto em países onde os níveis de vacinação são mais baixos e onde veremos mais doença grave nos não vacinados”, disse o director regional. E deu o exemplo da Dinamarca: o risco de hospitalização para pessoas não vacinadas foi seis vezes superior ao das pessoas vacinadas.

Segundo Hans Kluge, a Europa deve agir rapidamente para evitar um “tsunami” de casos da variante Ómicron, que poderá afectar os sistemas de saúde em toda a região. O director da OMS na Europa alerta, por isso, que os países que ainda não foram atingidos por um aumento exponencial de casos desta variante têm “uma janela de oportunidade para agir agora”.

“Ainda não lhe podemos chamar endemia”

Também esta terça-feira, a OMS alertou que a covid-19 ainda não deve ser vista como uma doença endémica semelhante à gripe. Na segunda-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, disse que era tempo de mudar a abordagem à covid-19 e começar a usar um método mais semelhante ao da gripe, porque a letalidade está a diminuir. Isto implicaria tratar o vírus como endémico sem que fossem registados todos os casos e sem que todas as pessoas com sintomas fossem testadas.

A OMS já reagiu. Há “um caminho a percorrer”, alertou Catherine Smallwood, responsável do Departamento de Emergência Sanitária da OMS, acrescentando que numa situação endémica a transmissibilidade é previsível e estável. “Ainda estamos perante uma grande quantidade de incerteza e um vírus que está a evoluir de forma muito rápida, impondo novos desafios. Estamos certos de que, neste ponto da situação, ainda não lhe podemos chamar endemia”, esclareceu citada pela agência Reuters.