Sem estrelas e sem TV, Globos de Ouro para Jane Campion e Steven Spielberg após um ano de polémica

Os Globos de Ouro de 2022 deram os seus principais prémios a Jane Campion pelo seu western O Poder do Cão, Melhor Filme Dramático e Melhor Realização, e a Steven Spielberg pelo remake de West Side Story, mas a história da sua edição de 2022 é a do boicote, das ausências e do relativo silêncio à sua volta — é um forte contraste com a festa de estrelas que os Globos foram até ao ano passado e com a importância mediática desproporcionada que tinham na temporada de prémios do cinema dos EUA. A cerimónia existiu, mas sem a transmissão televisiva que a justificava e alimentava, sem as celebridades que lhe davam magnetismo e sem a imprensa que em 2021 denunciou a sua falta de diversidade e lançou suspeitas sobre as suas finanças e falhas éticas na atribuição dos galardões.

A cerimónia de entrega dos Globos de Ouro decorreu em Beverly Hills e os seus premiados e nomeados estiveram ausentes, tendo a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood escolhido homenagear causas e entidades filantrópicas. Ausentes estão também as reacções das estrelas nas redes sociais, sem agradecimentos de Spielberg pelo Globo de Melhor Filme de Comédia ou Musical, ou de Campion pelo Globo de Filme Dramático, bem como de Nicole Kidman como Melhor Actriz em Being the Ricardos ou Will Smith por King Richard - Para Além do Jogo nas categorias de cinema dramático. Andrew Garfield foi escolhido como Melhor Actor em Tick, Tick... Boom! e Rachel Zegler quebrou o silêncio ao aludir indirectamente no Twitter ao seu Globo de Melhor Actriz em Filme de Comédia ou Musical por West Side Story.

À hora de publicação desta notícia, também não tinha havido qualquer eco da equipa das séries Succession e Hacks como Melhor Drama Televisivo ou Melhor Comédia Televisiva. Jeremy Strong e Sarah Snook, de Succession, receberam os Globos na categoria de actuação pelos seus papéis principal e secundário, e Jean Smart, protagonista de Hacks, foi também distinguida. Jason Sudeikis foi distinguido como protagonista da comédia Ted Lasso.

Michaela Jae Rodriguez tornou-se a primeira mulher transgénero a receber o Globo de Melhor Actriz numa Série Dramática por Pose e Squid Game deu ao veterano O Yeong-su o título de primeiro sul-coreano a ter um Globo de Melhor Actor Secundário numa Série Dramática. The Underground Railroad, de Barry Jenkins, foi considerada a Melhor Série Limitada, e o Melhor Filme de Animação foi Encanto. O Japão teve o Globo de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa por Drive My Car.

Os prémios caídos em desgraça tiveram assim talvez um dos seus anos mais proporcionais à sua importância crítica na temporada de prémios do cinema norte-americano. Depois da investigação do Los Angeles Times que em Fevereiro do ano passado revelou como os membros da imprensa estrangeira de Hollywood seriam permeáveis aos favores e convites luxuosos dos estúdios e produtoras que depois se traduziriam em nomeações, bem como as suas finanças pouco claras, a indústria começou a afastar-se dos Globos de Ouro. Um dos grandes momentos na corrida rumo aos Óscares, os Globos de Ouro eram basicamente um grande jantar televisivo com estrelas à mesa e prémios tanto justificáveis quanto por vezes incompreensíveis atribuídos ao longo de décadas.

Perdida a sua estação parceira, a NBC, e assim a sua principal fonte de receitas, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood não conseguiu recuperar a tempo dos danos à sua reputação para montar uma cerimónia à imagem do que fazia no passado. O facto de ter um currículo pobre no capítulo da diversidade, não só nos galardões e nomeações mas também na sua constituição — tinha zero membros negros, por exemplo, no total dos seus 87 membros —, levou a associação a passar por uma remodelação no último ano em que admitiu 21 novos jornalistas, seis dos quais negros, dez mulheres, cinco asiáticos, quatro de origem norte-africana ou do Médio Oriente e seis de origem latina.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que há anos tem em curso uma tentativa de diversificação das suas fileiras, admitiu em Julho de 2022 395 novos membros (nomeadamente a directora de casting portuguesa Patrícia Vasconcelos). Comparativamente, pouco mais de uma centena de opiniões vota os Globos de Ouro e nos Óscares são mais de 9700 profissionais do sector que elegem os seus premiados. No sector, especula-se se os Globos poderão recuperar a sua importância e se não serão mesmo substituídos pela cerimónia de prémios com que normalmente coincidem no calendário, os Critics’ Choice Awards (este ano adiados para data a anunciar devido à pandemia), que também têm uma transmissão televisiva e são escolhidos por mais de 500 membros da crítica e imprensa de entretenimento dos EUA e Canadá.