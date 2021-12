Hollywood ficou sobretudo em silêncio sobre as nomeações para os Globos de Ouro

Os filmes O Poder do Cão e Belfast lideraram segunda-feira as nomeações dos prémios Globos de Ouro, num ano ensombrado pela controvérsia e por uma cerimónia mais discreta.

Belfast, passado na Irlanda do Norte dos anos 1970, e o western O Poder do Cão de Jane Campion receberam sete nomeações cada. Seguiram-se a sátira sobre o aquecimento global Não Olhem Para Cima, King Richard, sobre o pai das campeãs de ténis Venus e Serena Williams, a nova versão de West Side Story de Steven Spielberg e a história de crescimento Licorice Pizza, com quatro nomeações cada. Os filmes da Netflix receberam 17 nomeações, mais do que qualquer outro estúdio.

Os vencedores dos Globos de Ouro serão anunciados a 9 de Janeiro, mas o formato da cerimónia é ainda incerto depois de o canal NBC ter deixado cair os seus planos de transmitir o jantar de entrega de prémios após as muitas críticas sobre a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o grupo que vota os Globos de Ouro.

As nomeações de segunda-feira foram recebidas sobretudo com silêncio por parte dos estúdios e dos actores, que normalmente enchem as redes sociais e os jornalistas de reacções agradecidas. Jessica Chastain foi uma das poucas actrizes que respondeu publicamente às nomeações, tendo agradecido pelo reconhecimento do seu trabalho na série Scenes from a Marriage e no filme The Eyes of Tammy Faye. “Parabéns a todos os nomeados para os #GoldenGlobes deste ano”, escreveu a actriz no Twitter.

Não é ainda certo se todos os nomeados estarão presentes na cerimónia de 2022, que até aqui era um dos maiores eventos da temporada de prémios na caminhada até aos Óscares.

No início deste ano, muitas críticas choveram sobre a associação de imprensa estrangeira por não ter quaisquer membros negros e foram levantadas questões há muito questionadas quanto à ética dos jornalistas envolvidos, cujas relações próximas com os estúdios de Hollywood poderiam influenciar as escolhas de nomeados e premiados. Em Maio, Tom Cruise devolveu as três estatuetas dos Globos de Ouro que venceu.

Desde então, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood incluiu 21 novos membros, seis dos quais negros, proibiu prendas e favores e implementou formação sobre diversidade e assédio sexual. O grupo tem agora 105 membros.

Apesar destas medidas, os grandes estúdios de cinema e televisão têm-se distanciado dos Globos de Ouro.

As nomeações

Os nomeados para melhor filme dramático são Belfast, O Poder do Cão, Coda, Dune e King Richard. Na comédia ou musical estão nomeados Cyrano, Tick Tick... Boom, Não Olhem Para Cima, Licorice Pizza e West Side Story.

Entre os actores nomeados para melhor drama estão Lady Gaga (House of Gucci), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Will Smith (King Richard), Kristen Stewart (Spencer) e Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Na televisão, o drama satírico Succession sobre uma família de magnatas dos media, recebeu o maior número de nomeações (cinco), e Brian Cox foi nomeado pelo seu papel como o patriarca Logan Roy. O actor disse à revista Hollywood Reporter que acredita que a associação mudou para melhor e que acrescentou ao seu rol “muitas jornalistas mulheres”. “Se formos nomeados, temos de responder dizendo ‘obrigado’”, disse.

A associação de imprensa disse ter escolhido os nomeados deste ano através de visionamentos de filmes em cinemas e de séries em streaming, bem como em idas ao cinema pagas, num “processo justo e equitativo”.

“Apesar de os Globos de Ouro não serem transmitidos na televisão em 2022, continuaremos a nossa tradição de 78 anos”, disse a organização num comunicado divulgado antes de as nomeações serem conhecidas. “Os últimos oito meses foram difíceis, mas estamos orgulhosos das mudanças que conseguimos até agora.”