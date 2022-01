Camilo Mortágua está desaparecido desde a manhã de hoje

A notícia foi avançada pela imprensa regional que diz que o pai das deputadas do Bloco de Esquerda saiu de casa a conduzir e não chegou ao seu destino, no Fundão.

Camilo Mortágua, antifascista e dirigente da LUAR - Liga de Unidade e Acção Revolucionária, está desaparecido desde a manhã deste domingo, revelou ao PÚBLICO um amigo da família que pediu o anonimato.

O desaparecimento do pai de Mariana e Joana Mortágua, deputadas e dirigentes do Bloco de Esquerda, foi comunicado esta manhã pela mulher do próprio à GNR. Camilo Mortágua, de 87 anos, saiu do Alvito, onde vive há mais de 40 anos, numa velha carrinha, presume-se que em direcção à cidade de Aveiro, onde tem familiares.

As buscas iniciadas na manhã de hoje pela GNR e pelos bombeiros do Alvito ainda não permitiram encontrar qualquer indicação ou informação sobre o paradeiro do pai das irmãs Mortágua. A consternação é grande porque o telemóvel de Camilo Mortágua dá sinal de desligado.

Informações nos jornais regionais que primeiro avançaram com a notícia dão como destino de Camilo Mortágua a cidade do Fundão, sem que fosse possível confirmar a sua presença na localidade beirã. As buscas estenderam-se aos concelhos de Ferreira do Alentejo, Cuba e Beja.

Camilo Mortágua escolheu Alvito para residir depois de um percurso de grande envolvimento na luta política com o antigo regime.

O assalto ao paquete Santa Maria e à dependência do Banco de Portugal na Figueira da Foz, o desvio de um avião da TAP e a ocupação a Torre Bela (já depois da queda do regime) são alguns dos actos imputados ao antifascista que viveu exilado no Brasil e em França (a LUAR foi fundada em Paris) e que se mudou para o Alentejo nos anos 80, depois de ter se ter envolvido no Processo Revolucionário em Curso (PREC).

Em 2015, quando as suas filhas começaram a ganhar visibilidade na política, os três deram uma entrevista ao PÚBLICO. Nela, o pai falou sobre o seu passado e as filhas sobre o peso do apelido. “Há uma coisa de que me orgulho muito, não é do que fiz, mas é sobretudo da maneira como foi feito e da maneira como isso pode servir para o futuro. O que eu me orgulho é de com a idade que tenho nunca me ter corrompido. Disso eu orgulho-me”, dizia o pai.

A evolução humana faz-se de pessoas a ir em frente, mesmo quando não é seguro o passo que se dá Camilo Mortágua

“Ser filha de Camilo Mortágua é giro. O meu pai, independentemente do que é a sua história, é uma pessoa gira”, assumia Joana, garantindo que nunca teve dificuldade em compreender as opções do progenitor e que ele “é um orgulho e uma inspiração”. “Se eu não compreendesse as razões que o levaram a fazer o que fez, talvez tivesse de justificar, mas as razões políticas explicam.” Na mesma lógica, Mariana dizia: “Nunca senti peso do nome, gosto muito do meu nome e tenho orgulho em usá-lo, é o nome do meu pai, sinto-me tão confortável, mesmo quando olham de lado, honestamente não me incomoda. A Joana está sempre a dizer que há um Mortágua pide e um revolucionário, ainda bem que somos filhas do revolucionário.”

Na altura da entrevista ao PÚBLICO, Camilo Mortágua tinha 81 anos e continuava a dizer que toda a sua intervenção política tinha valido a pena. “Isso não se discute. É evidente que valeu a pena, com erros e defeitos. A evolução humana faz-se de pessoas a ir em frente, mesmo quando não é seguro o passo que se dá.”

Às 22h30 de hoje, Camilo Mortágua continuava por localizar.