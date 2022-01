Jerónimo reivindica papel do PCP a favor dos reformados

Promessas socialistas têm sido levadas pelo vento, acusa o secretário-geral do PCP.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, reivindicou na tarde deste sábado o papel do PCP a favor da actualização das pensões dos reformados. Numa sessão política em Grândola, distrito de Setúbal, Jerónimo foi peremptório. “Ninguém se bateu mais do que o PCP pela actualização das pensões mais baixas”, disse o dirigente comunista.

“Se não se foi mais longe foi porque o Governo não quis”, assinalou Jerónimo de Sousa, devolvendo a responsabilidade ao executivo da actualização das pensões só em Agosto em vez de Janeiro.

Numa escalada argumentativa, o secretário-geral do PCP acusou o executivo socialista de António Costa. “Esconde-se, como tal o fez o PSD, na aprovação de leis que fazem depender o aumento das pensões à situação da economia”, acusou.

Mais: “O Governo [do PS] omite o aumento de dez euros das pensões que não tinha acontecido se não fosse o PCP”. E interrogou-se sobre o que os socialistas pensam fazer em 2023 ou 2024.

Sobre as propostas socialistas, Jerónimo de Sousa mostrou-se muito crítico. “São promessas que o vento tem levado”, considerou.

A concluir a sua intervenção, o dirigente comunista garantiu. “A única garantia para os reformados está na CDU [coligação do PCP com Os Verdes], no reforço da CDU. A CDU contou, conta e contará para outras políticas”, prognosticou.

“O acumular dos problemas exige novas soluções e estas só com a CDU”, acentuou.