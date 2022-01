Rejeição de Costa a nova geringonça? “Esta coisa dos irrevogáveis vale tanto como coisa nenhuma”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, não se arrepende de ter chumbado o último Orçamento do Estado e mantém a porta aberta ao diálogo com o PS após as legislativas de dia 30. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista PÚBLICO/Rádio Renascença.

