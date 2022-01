Comissão que investiga ataque ao Capitólio quer saber se Trump coordenou uma conspiração

A comissão de inquérito da Câmara dos Representantes que investiga a insurreição de 6 de Janeiro de 2021 em Washington está a explorar a tese de que o ex-Presidente Donald Trump poderá ter coordenado uma conspiração para obstruir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais, de acordo com fontes citadas pelo Guardian.

Na base desta linha de investigação estão as transcrições das comunicações internas da Casa Branca que foram enviadas à comissão pelo ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, e outros responsáveis da Administração, e que sugerem uma coordenação da interrupção da sessão de certificação de Biden.

As fontes referem a existência de “milhares” de mensagens onde estão incluídas algumas que indicam que a Casa Branca expôs a parlamentares republicanos pormenores sobre o plano para que o então vice-presidente Mike Pence, que iria dirigir os trabalhos da sessão do Senado, usasse expedientes regimentais para impedir a certificação de Biden.

Se prosperar, esta linha de investigação pode conduzir à conclusão de que Trump poderá ter cometido vários crimes federais graves, o que pode permitir que o caso seja remetido para o Departamento de Justiça, explica o jornal.

Uma primeira análise irá incidir sobre se existem indícios de que Trump e outros responsáveis da Casa Branca fizeram obstrução a um procedimento parlamentar, o que constitui um crime federal. Mas, no limite, dizem as mesmas fontes, os membros da comissão de inquérito querem também apurar se o ex-Presidente foi o mentor e organizador de uma conspiração que tenha envolvido uma coordenação entre responsáveis da Casa Branca, congressistas republicanos e elementos de grupos extremistas que acabaram por invadir o Capitólio naquele dia.

No final de Julho, a Câmara dos Representantes, de maioria democrata, instalou uma comissão de inquérito para investigar os incidentes de 6 de Janeiro, quando centenas de apoiantes de Trump invadiram o edifício do Capitólio em Washington para evitar a certificação da vitória de Joe Biden. Morreram cinco pessoas e perto de 140 ficaram feridas durante os confrontos com a polícia.