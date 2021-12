Comissão que investiga ataque ao Capitólio acusa Trump de “abandono de funções”

Chefe de gabinete de Trump foi acusado de desobedecer ao Congresso e pode ser alvo de uma acusação criminal. Mensagens trocadas no dia 6 de Janeiro revelam clima de pânico no círculo mais próximo de Trump, perante a inacção da Casa Branca.

Numa decisão sem paralelo em quase 200 anos de história, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, na noite de terça-feira, uma declaração de desobediência ao Congresso contra um dos seus antigos membros, Mark Meadows, o último chefe de gabinete do ex-Presidente norte-americano Donald Trump. Meadows, que se recusou a depor na comissão, recebeu mensagens de várias figuras próximas de Trump, no dia 6 de Janeiro, com pressões para que a Casa Branca ordenasse o fim da invasão.