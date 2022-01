O chavismo tenta fazer de tudo para não perder o “berço” da revolução

Nas eleições locais venezuelanas de Novembro, o candidato do regime ao governo do estado de Barinas, irmão de Chávez, foi derrotado, mas a intervenção do Supremo Tribunal permitiu a repetição do voto.

Quem não soubesse julgaria que a Venezuela se prepara para escolher este domingo o próximo Presidente e não o governador de uma província rural com menos de um milhão de habitantes, tendo em conta a enorme importância que tanto o regime de Nicolás Maduro como a oposição estão a dar à repetição das eleições estaduais em Barinas.

Não se trata de um estado qualquer. Foi aqui que nasceu Hugo Chávez e há mais de duas décadas que Barinas é conhecida como o berço da revolução bolivariana. Desde 1999 que o estado é governado por um Chávez – primeiro o pai do comandante, depois o seu irmão mais velho e, desde 2017, o seu irmão mais novo.

No entanto, nas eleições locais de 21 de Novembro, o impensável aconteceu e o candidato da oposição, Feddy Superlano, venceu o governador incumbente, Argenis Chávez, por uma curta margem. A contagem dos votos foi interrompida e o Supremo Tribunal, controlado por juízes aliados do chavismo, deu ordem para a repetição das eleições, com o argumento de que a candidatura de Superlano era inválida.

As eleições locais de Novembro foram vistas como uma oportunidade de apaziguamento político na Venezuela ao fim de mais de uma década mergulhada em crises ininterruptas. O regime permitiu, pela primeira vez em 15 anos, a entrada de missões de observadores internacionais para acompanhar o processo eleitoral e a integração de membros da oposição na direcção da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Em resposta, a oposição abandonou a estratégia de boicotes eleitorais que seguia desde 2017 e apresentou-se às eleições unida numa coligação.

Apesar das garantias dadas pelo regime, a apatia do eleitorado imperou e a maioria das autarquias e estados ficou nas mãos de candidatos do regime. No entanto, a derrota em Barinas surpreendeu o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) que nesta repetição já mostrou que tudo fará para não perder o bastião do chavismo.

Sem poder contar com Superlano por causa da decisão do Supremo Tribunal, a coligação oposicionista virou-se para a sua mulher para se candidatar em seu lugar, mas a hipótese foi chumbada pela CNE, tal como a alternativa, tendo a escolha acabado por recair em Sergio Garrido, um político local pouco conhecido.

“Isto é um referendo para eles porque sabem que se perderem em Barinas isso será o início do fim do PSUV”, disse Garrido ao Financial Times, a poucos dias de ir a votos. “Os olhos de todo o país estão em Barinas, e aquilo que acontecer este fim-de-semana terá ondas de choque em todo o país”, acrescentou o candidato.

O regime não esconde a expectativa elevada com que parte para estas eleições, desde logo com a escolha do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, como novo candidato a governador. Para além de ser um peso-pesado do chavismo, Arreaza é casado com Rosa Virginia, a filha mais velha de Hugo Chávez, e, desta forma, tentará manter o legado familiar na governação de Barinas.

O Governo não tem poupado meios para garantir uma vitória. Ao longo das últimas semanas, Arreaza tem distribuído frigoríficos e outros electrodomésticos durante os seus comícios de campanha, ao mesmo tempo que o fornecimento de gasolina e gás tem sido assegurado, em contraponto com a escassez no resto do país, escreve o El País.

Para a oposição, uma vitória em Barinas pouco faria para alterar a correlação de forças na política venezuelana, totalmente controlada pelo chavismo, mas governar o bastião do regime teria sempre um valor simbólico inestimável. Poderia igualmente servir como uma rara injecção de moral num movimento que atravessa um momento de enorme enfraquecimento por causa das suas divisões internas.