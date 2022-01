PS assume referendo à regionalização no programa eleitoral

A realização de um referendo sobre regionalização em 2024 é uma das novidades do programa eleitoral do PS, concretizando assim o compromisso político assumido pelo secretário-geral do PS, António Costa, no último dia de campanha das eleições autárquicas, no Porto, e reafirmado pelo próprio no encerramento do congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a 11 de Dezembro, em Aveiro.