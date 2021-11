Legislativas antecipadas favorecem os timings políticos de António Costa

A antecipação das legislativas para 2022 cai que nem uma luva nos planos do líder do PS e primeiro-ministro, António Costa. Isto porque, se o PS ganhar as eleições e se conseguir formar um governo estável, António Costa poderá ser primeiro-ministro até 2026, perfazendo um total de dez anos no poder executivo, meta só alcançada em democracia em Portugal por Aníbal Cavaco Silva. E ultrapassando assim o tempo dos consulados de António Guterres e José Sócrates à frente de governos do PS.