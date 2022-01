Novas regras sobre isolamentos aliviam pressão sobre economia

Os contactos com um caso positivo no local de trabalho não serão considerados de risco. Medidas são positivas para sectores afectados por ausências de trabalhadores.

As medidas anunciadas pelo Governo que limitam o isolamento profiláctico às pessoas infectadas ou que coabitam com casos positivos, e que acabam com o isolamento de quem tem a terceira dose da vacina, aliviam a pressão sobre o pequeno comércio, centros comerciais ou grande distribuição, que têm sido afectados por falta de trabalhadores nas últimas semanas.