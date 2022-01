Partidos antecipam campanha com adaptações

A campanha eleitoral que começa no dia 16 de Janeiro ainda não será normal. Depois de o PS ter assumido que não fará as tradicionais arruadas, optando por uma campanha minimalista, outros partidos explicaram ao PÚBLICO que também farão depender as acções políticas da evolução da pandemia. Recorde-se que na última semana bateram-se, por diversas vezes, os recordes de novos casos e a ministra da Saúde chegou a antecipar 37 mil casos no início de Janeiro.