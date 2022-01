Príncipe André desafiado a provar em tribunal que não consegue suar

A impossibilidade de transpirar, por causa de uma “descarga de adrenalina” na guerra das Malvinas, é um dos álibis apresentados pelo príncipe britânico para negar as acusações de abuso sexual de uma menor, em 2001. Juiz recusa anulação do processo, que vai ter uma audiência preliminar na próxima terça-feira.

O príncipe André de Inglaterra sofreu uma primeira derrota no caso em que é acusado de ter abusado sexualmente de uma adolescente de 17 anos, ao ver negado um pedido de anulação do processo a poucos dias de uma audiência preliminar. Ao mesmo tempo, a acusadora, hoje com 38 anos de idade, exigiu ao terceiro filho da rainha Isabel II que prove a sua alegada incapacidade de transpirar — um álibi apresentado por André, numa entrevista ao canal BBC, em 2019, para desmentir as acusações.