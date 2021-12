Passagem de ano na TV: de Nova Iorque a Albufeira, com música, poesia e um toque de magia

CINEMA

A Ressaca

Fox Movies, sexta, 21h15

Maratona com os três filmes da saga de comédia delirante e malcomportada de Todd Phillips que fez sucesso nas bilheteiras. A segunda parte passa às 23h02; a terceira, às 00h44.

Alice, Nova Iorque e Outras Histórias

TVCine Top, sexta, 22h55

Um filme dramático realizado por Tiago Durão, que também co-assina o argumento ao lado de André Tavares e António Rodrigues. Grávida do namorado que morreu tragicamente, Alice (Sofia Mirpuri) sente-se perdida. Resolve deixar tudo para trás e começar de novo em Nova Iorque, mas as coisas vão revelar-se mais complicadas do que alguma vez poderia antecipar.

Gangs de Nova Iorque

Hollywood, sexta, 00h45

Martin Scorsese realiza este filme passado na Nova Iorque de 1863. Foi nomeado para dez Óscares e tem Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz nos papéis principais.

Ano Novo, Vida Nova!

Hollywood, sábado, 13h05

No dia 31 de Dezembro, quase todos se juntam em comemorações e rituais mais ou menos festivos. Realizado por Garry Marshall, este filme retrata as histórias interligadas de algumas dessas pessoas e a forma tão diferente como lidam com o momento. O elenco é estrelar: Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Chris “Ludacris” Bridges, Robert De Niro, Josh Duhamel, Zac Efron, Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank e Sofía Vergara, entre outros.

A Metamorfose dos Pássaros

RTP2, sábado, 17h24

Catarina Vasconcelos estreou-se na longa-metragem com este híbrido de documentário e ficção que parte da história da sua família – em particular, a avó paterna que nunca chegou a conhecer e a própria mãe.

Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

SIC, sábado, 16h15

O magizoologista Newt Scamander é recrutado por Dumbledore para enfrentar o poderoso Gellert Grindelwald, que planeia reunir feiticeiros dos quatro cantos do mundo e dominar toda a população não-mágica. Com realização de David Yates, que já dirigira quatros episódios da saga Harry Potter e também Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, um filme de aventura ambientado anos antes da chegada de Potter a Hogwarts.

Labirinto Infernal

TVCine Edition, sábado, 22h

Simone Signoret, Georges Marchal e Charles Vanel dão vida a este filme dramático de 1956, dirigido por Luis Buñuel, que abre uma programação especial dedicada ao realizador, para ver no canal todos os sábados, até 12 de Fevereiro.

Bohemian Rhapsody

SIC, sábado, 23h20

Freddie Mercury concentra as atenções deste biopic sobre os Queen e as circunstâncias que fizeram deles ícones. Um desses momentos foi a actuação no Live Aid, em 1985, aqui recriada ao milímetro pelo oscarizado actor principal, Rami Malek.

DOCUMENTÁRIOS

Chico: Artista Brasileiro

RTP2, sexta, 20h55

Trinta horas de entrevista com Chico Buarque, testemunhos e imagens de arquivo sustentam este retrato artístico e pessoal do compositor, cantor e escritor brasileiro. Miguel Faria Jr. realizou-o em 2015, dez anos depois do premiado Vinicius. À volta de Buarque surgem vultos como Carminho, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Monica Salmaso, Adriana Calcanhotto, Maria Bethânia ou Edu Lobo.

Operação Resgate na Tailândia

Disney+, sexta, streaming

Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, responsáveis pelo oscarizado Free Solo, documentam o processo de resgate da equipa de futebol juvenil tailandesa que ficou presa com o treinador numa gruta em 2018.

7 Poemas para Um Mundo Novo

RTP2, sábado, 21h22

Sete escritores portugueses reflectem sobre a pandemia, numa espécie de manifesto para um mundo novo, com lugar especial para a natureza. É com ela que Fernando Mota dá música aos textos, nos filmes respectivos. Mário Melo Costa realiza.

Foto 7 Poemas para Um Mundo Novo

Harry Potter 20.º Aniversário: de Volta a Hogwarts

HBO, sábado, streaming

Vinte anos depois de Harry Potter e a Pedra Filosofal, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e muitos outros membros do elenco e da equipa reúnem-se para uma retrospectiva repleta de conversas, revelações de bastidores e vislumbres do making-of da saga.

Four Hours at the Capitol

HBO, sábado, streaming

Jamie Roberts realiza esta crónica, apresentada pela plataforma como “angustiante e envolvente”, da invasão do Capitólio dos EUA, a 6 de Janeiro de 2021.

SÉRIES

Cobra Kai

Netflix, sexta, streaming

Estreia da quarta temporada da série em que Ralph Macchio e William Zabka retomam as personagens dos caratecas rivais que encarnaram no filme de 1984 Momento da Verdade – agora, na vida adulta.

Shetland

Fox Crime, sábado, 22h

Começa a quinta temporada da série criminal britânica baseada nos romances de Ann Cleeves e centrada no detective Jimmy Perez (Douglas Henshall).

ENTRETENIMENTO

Patrulha da Noite - Especial

RTP1, sexta, 00h26

Episódio especial desta espécie de Cops com humor à portuguesa. Miguel Marques e Eduardo Madeira lideram a brigada, enquanto Toy e António Raminhos são os convidados da “operação ano novo”.

Albufeira Carpe Nox

RTP1, sexta, 1h31

Recordação do réveillon de 2019/2020, passado à beira-mar no areal de Albufeira, onde a festa se fez com música em terra (concertos de Amor Electro e The Black Mamba), barcos iluminados, fogo-de-artifício no mar e, nos céus, um show de acrobacias áreas.

MÚSICA

The Voice Portugal - Especial 10 Anos

RTP1, sexta, 21h06

Duas celebrações numa só gala: a passagem de ano e o décimo aniversário do programa motivam esta emissão especial em que, além dos mentores Marisa Liz, António Zambujo, Aurea e Diogo Piçarra, participam vozes de Ana Moura, Carlão, Carolina Deslandes e Paulo Gonzo, entre outros.

Foto The Voice Portugal - Especial 10 Anos Filipe Faleiro - Shine Iberia Portugal

Wim Mertens - Inescapable

RTP2, sexta, 1h17

Registo do concerto que o pianista e compositor belga deu no Altice Fórum Braga, a 14 de Novembro 2021, a convite do Misty Fest. Na bagagem trouxe o álbum Inescapable e a celebração de 40 anos de carreira.

Concerto de Ano Novo de Viena

RTP1, sábado, 10h27

Polcas, valsas e marchas ouvem-se a partir da capital austríaca, cortesia do habitual e muito televisionado concerto de ano novo da Filarmónica de Viena na Sala Dourada do Musikverein.

Gala de Berlim 2021

RTP2, sábado, 21h54

Kirill Petrenko, maestro titular da Filarmónica de Berlim, dirige-a num concerto pautado por obras de Korngold, Bruch, Richard Strauss, Kreisler e Ravel, com a participação da violinista Janine Jansen.

INFANTIL

As Fantásticas Aventuras de Tad (V. Port.)

RTP2, sexta, 11h52

Comédia de animação baseada na personagem de banda desenhada criada por Enrique Gato, que aqui se estreia na realização. Conta a história de um construtor civil que, graças a um equívoco, consegue cumprir o sonho da sua vida: ser arqueólogo.

Jim Botão e Lucas, o Maquinista (V. Port.)

SIC, sexta, 15h25

A locomotiva Elle, o maquinista Lukas e o pequeno órfão Jim Botão partem em busca da verdade sobre as origens de Jim. Pelo caminho, defrontam dragões, piratas, gigantes e todo o tipo de obstáculos. Realizado por Dennis Gansel, o filme adapta o livro de Michael Ende, também autor d’A História Interminável. Esta foi transposta para o cinema por Wolfgang Petersen, em 1984 – filme que é emitido no sábado, às 10h, pelo canal Hollywood.

O Gato das Botas (V. Port.)

Fox, sábado, 10h37

Aventura animada com realização de Chris Miller, sobre o passado do felino sedutor (e com olhinhos comoventes) revelado em Shrek 2. As suas qualidades são postas à prova ao cruzar-se com Kitty Patas Fofas, uma misteriosa gata mascarada.