Covid-19: já não vamos a tempo de salvar as escolas

É uma evidência que não tem corrido bem o processo de vacinação de crianças em Portugal. Num dos países com uma das taxas mais altas de vacinação contra a covid-19 no mundo, e onde mesmo a vacinação dos jovens dos 12 aos 18 anos registou altíssimos níveis de adesão, ter apenas 25% de crianças com dez e 11 anos imunizadas está muito aquém do que previam as autoridades de saúde na sua dupla missão de baixar as infecções nos mais novos e de garantir que a reabertura de escolas se faria sem sobressaltos de maior.