PSOE e Podemos em busca de apoios para aprovarem a reforma laboral

Minoritário no Parlamento, Governo espanhol inicia ronda de negociações com os partidos que o ajudaram a ser investido. E não fecha a porta a um apoio do Cidadãos.

Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e Unidas Podemos, parceiros de coligação no Governo de Espanha, iniciaram esta terça-feira uma ronda de negociações com vários partidos, tendo em vista a aprovação de uma das suas principais bandeiras políticas: a reforma laboral.

Em minoria no Congresso dos Deputados, o Executivo espanhol vai dar prioridade, nesta primeira investida de contactos, aos partidos que o ajudaram a ser investido, em Janeiro do ano passado, e que deram luz verde ao seu primeiro Orçamento do Estado, há cerca de um ano: Esquerda Republicana da Catalunha, Partido Nacionalista Basco, EH-Bildu, Compromís e Más País.

As negociações não se afiguram fáceis, tendo em conta as diferentes agendas e exigências políticas em cima da mesa. Para além disso, Antonio Garamendi, presidente da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais, garantiu, citado pelo El País, que os patrões e as empresas não vão aceitar que se mude “uma vírgula” ao acordo alcançado com o Governo.

O objectivo é juntar os apoios parlamentares necessários até ao final de Janeiro do próximo ano, para levar a proposta de lei à votação na câmara baixa do Parlamento.

Negociada durante meses a fio, a reforma foi um duro teste à capacidade de entendimento de socialistas e podemitas, tendo criado divergências e fissuras entre os parceiros que a oposição e alguns meios de comunicação social chegaram a tratar como insanáveis.

Mas os partidos do Governo fintaram o pessimismo mediático e conseguiram chegar a um compromisso “histórico” dentro dos prazos definidos pela Comissão Europeia para “modernizarem” a lei laboral. E, na semana passada, até conseguiram o apoio unânime das entidades patronais e dos sindicatos ao diploma, algo numa visto nas últimas três décadas.

Tendo como garantida a oposição à proposta legislativa de forças políticas como o Partido Popular (PP) ou o Vox, o Governo de Pedro Sánchez não exclui, ainda assim, um cenário de apoio do Cidadãos.

“As formações que entendem que há algo que é bom para Espanha e que decidam apoiar [a reforma] são bem-vindas”, afirmou, Héctor Gómez, porta-voz do PSOE no Congresso, quando questionado sobre a possibilidade de negociações com o partido liberal.

“Não vamos fechar a porta a formações políticas que queiram impulsionar medidas em benefício da cidadania”, acrescentou, citado pela Europa Press.

Entre as medidas que fazem parte do pacote apresentado por PSOE e Podemos como uma arma contra a “temporalidade e a precariedade” do mercado de trabalho em Espanha, destaca-se o aumento do número de restrições aos contratos de curta duração e o primado das convenções sectoriais sobre as empresas.

“É a primeira reforma laboral em que os trabalhadores e as trabalhadoras recuperam direitos e ganham direitos”, resume Yolanda Díaz, ministra do Trabalho e segunda-vice-presidente do Governo, do Unidas Podemos.