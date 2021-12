Djokovic é o desportista europeu do ano para as agências de notícias

O tenista sérvio Novak Djokovic foi eleito pela quarta vez desportista europeu do ano pelas 26 agências de notícias da Europa que participaram na eleição promovida pela polaca PAP.

Em 2021, Djokovic voltou a terminar o ano como líder do ranking mundial de ténis e conquistou três dos quatro torneios do Grand Slam: Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon. Novak Djokovic, que em 2022 poderá não defender o título na Austrália, igualou também o recorde de 20 títulos do Grand Slam do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

O sérvio consegue pela quarta vez a distinção, depois de já ter vencido em 2011, 2015 e 2018, somando 172 pontos, enquanto o futebolista polaco Robert Lewandowski, que alinha no Bayern Munique e conquistou o prémio em 2020, foi agora segundo, com 133. No terceiro lugar ficou o piloto holandês Max Vestappen, que conquistou este ano pela primeira vez o Mundial de Fórmula 1, com 125 pontos.

A lista de 24 nomes divulgada não tem qualquer desportista português. O futebolista Cristiano Ronaldo já conquistou este prémio por duas vezes, em 2016 e 2017.

Lista dos 24 mais votados:

1. Novak Djokovic, Sérvia (Ténis) 172 pontos

2. Robert Lewandowski, Polónia (Futebol) 133

3. Max Verstappen, Países Baixos (Fórmula 1) 125

4. Karsten Warholm, Noruega (Atletismo) 112

5. Sifan Hassan, Países Baixos (Atletismo) 94

6. Tadej Pogacar, Eslovénia (Ciclismo) 79

7. Giannis Antetokounmpo, Grécia (Basquetebol) 55

8. Marcel Jacobs, Itália (Atletismo) 51

9. Armand Duplantis, Suécia (Atletismo) 29

10. Therese Johaug, Noruega (Esqui nórdico) 28

11. Emma Raducanu, Grã Bretanha (Ténis) 26

11. Tiril Eckhoff, Noruega (Biatlo) 26

13. Magnus Carlsen, Noruega (Xadrez) 24

14. Lewis Hamilton, Grã Bretanha (Fórmula 1) 23

15. Petra Vlhová, Eslováquia (Esqui alpino) 22

16. Adam Peaty, Grã Bretanha (Natação) 17

16. Daniil Medvedev, Rússia (Ténis) 17

18. Harrie Lavreysen, Países Baixos (Ciclismo) 14

18. Jon Rahm, Espanha (Golfe) 14

18. Mariya Lasitskene, Rússia (Atletismo) 14

21. Jorginho, Itália (Futebol) 13

21. Aron Szilagyi, Hungria (Esgrima) 13

21. Malaika Mihambo, Alemanha (Atletismo) 13

21. Oleksandr Usyk, Ucrânia (Boxe) 13