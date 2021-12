Magnus Carlsen revalida título mundial de xadrez

O norueguês Magnus Carlsen conservou nesta sexta-feira o título de campeão do mundo de xadrez, ao vencer, no Dubai, um quarto jogo ante o russo Ian Nepomniachtchi, que o desafiava.

Sem perder após os 11 primeiros desafios, num total de 14, Carlsen já não poderá ser “apanhado” pelo oponente e, por isso, garante o título mundial pela quinta vez, conservando-o como tem feito desde 2013.

O número um do ranking, e favorito ao triunfo, forçou o russo a abandonar à 49.ª jogada, numa “final” decidida após cinco empates num sexto encontro que é o mais longo de qualquer Campeonato do Mundo: quase oito horas de “luta” e 136 movimentos registados.

Vários erros do russo, de 31 anos, deixaram o norueguês a caminho dos livros de história da modalidade, ficando agora a uma vitória do recorde do alemão Emanuel Lasker, único hexacampeão de circuito unificado - os russos Garri Kasparov e Anatoly Karpov também têm seis triunfos, mas em dois circuitos.