Reino Unido consegue assegurar para o património nacional importantes manuscritos de Jane Austen, de Walter Scott e das irmãs Brontë

Nos países anglo-saxónicos, onde o mecenato cultural está há muito enraizado nas grandes empresas e na sociedade civil em geral, não é pouco comum chegarem a bom porto operações como a que acaba de resultar na compra de uma biblioteca com manuscritos raros, mas ainda assim é sempre algo que merece ser assinalado. E celebrado.

A chamada Biblioteca Honresfield, que inclui documentos saídos do punho de escritores tão celebrados como as irmãs Brontë, Jane Austen e Walter Scott, foi recentemente adquirida por 15 milhões de libras (17,7 milhões de euros), uma soma reunida em cinco meses junto de privados e de instituições ligadas ao património cultural, graças a um apelo lançado em meados de Junho pela organização sem fins lucrativos Friends of The National Libraries (FNL).

De acordo com os diários The Guardian e The New York Times, metade deste valor foi assegurado por um só mecenas, Leonard Blavatnik, e quatro milhões de libras (4,7 milhões de euros) saíram dos cofres do National Heritage Memorial Fund. O restante chegou via doações de entidades como as fundações Foyle e TS Eliot, de museus e outras bibliotecas (2,9 milhões de euros), e de pessoas em nome individual.

Todas estas contribuições, das mais avultadas às mais modestas, ajudaram a manter o espólio coeso, evitando que se dispersasse numa venda em leilão que estava já agendada.

"Obras de arte"

Este acervo que agora passa a fazer parte do património público britânico inclui uma carta cheia de humor que a autora de Orgulho e Preconceito escreve à irmã Cassandra antecipando-lhe o fim de uma relação amorosa e uma colectânea de 31 poemas de Emily Brontë que os académicos julgavam perdida, com correcções a lápis da sua irmã Charlotte, entre muitos outros tesouros, como um primeiro volume manuscrito de poemas de Robert Burns, o romance Rob Roy, pelo próprio punho do autor, Walter Scott, e sete dos famosos “pequenos livros” de Charlotte Brontë, “cada um deles uma obra de arte”, pode ler-se na descrição do acervo feita pela FNL.

Reunida por William Law no século XIX, este conjunto de livros e manuscritos em que está também representado o poeta escocês Robert Burns manteve-se sempre nas mãos da família original e esteve praticamente inacessível à consulta pública nos últimos 80 anos. Quando no início de 2021 se soube que a Sotheby’s se preparava para o levar à praça – estamos a falar de uma colecção que tem mais de 500 manuscritos, cartas e primeiras edições – várias bibliotecas britânicas, incluindo a Bodleian, a Britânica e a Nacional da Escócia, juntaram-se para tentar arranjar o dinheiro e a leiloeira aceitou adiar a venda até que este consórcio de instituições, também ele caso raro, conseguisse reunir a soma necessária.

“Tem havido um interesse público sem precedentes por esta colecção de manuscritos e livros que permaneceu escondida quase um século”, disse ao Guardian Geordie Greig, presidente da FNL. “Resgatá-la foi um pouco como abrir um túmulo egípcio para ver pela primeira vez textos e tesouros antigos que agora são salvos para sempre por estudantes, académicos e amantes de livros.”

Os manuscritos agora integrados no património britânico serão doados pela FNL a oito instituições espalhadas pelo Reino Unido, de acordo com o New York Times: às bibliotecas Bodleian (Universidade de Oxford), Britânica; Nacional da Escócia; e Brotherton (Universidade de Leeds); e às casas-museu de Jane Austen, Walter Scott, Robert Burns e das irmãs Brontë.

Os livros impressos, cerca de 1400, serão confiados a outras entidades.