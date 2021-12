DGS recomenda dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todos os maiores de 18 anos

As vacinas utilizadas para esta administração de reforço nos adultos serão as da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que utilizam a tecnologia ARN-mensageiro. Auto-agendamento está disponível para pessoas com 55 ou mais anos, para pessoas com 40 ou mais anos vacinados com a vacina da Janssen e para crianças entre os 8 e os 11 anos.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) decidiu alargar a administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todas as pessoas com mais de 18 anos. Em comunicado emitido esta quinta-feira, a DGS destaca que as pessoas com 40 ou mais anos, por faixas etárias decrescentes, e as pessoas entre os 18 e os 39 anos com comorbilidades terão prioridade neste processo. Só depois de vacinados estes grupos prioritários é que serão vacinadas as restantes pessoas entre os 18 e os 39 anos, realça a DGS.

As vacinas utilizadas para esta administração serão apenas as da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que utilizam a tecnologia ARN-mensageiro (RNA, na sigla em inglês).

“A Direcção-Geral da Saúde, após análise do parecer da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 (CTVC) sobre o alargamento da estratégia de reforço vacinal, recomenda a administração de uma dose de reforço de uma vacina de mRNA a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos”, lê-se no comunicado.

A autoridade da saúde afirma ainda que os dados e a evidência disponíveis indicam um “claro benefício” da vacinação contra com dose de reforço para as pessoas com 40 ou mais anos de idade e das pessoas com 18 aos 39 anos com comorbilidades. “Com a vacinação destes grupos assegura-se uma protecção reforçada das pessoas que actualmente constituem cerca de 94% dos internados”.

As incertezas sobre a variante do coronavírus SARS-CoV-2, a Ómicron, também levaram a autoridade da saúde a alargar a vacinação de reforço às pessoas com menos de 40 anos sem comorbilidades. “Serão vacinadas no âmbito de uma estratégia de protecção individual e de saúde pública, por forma a maximizar a aplicação de medidas para o controlo da pandemia, em particular no actual contexto de evolução da situação epidemiológica com predominância da variante Ómicron”.

A DGS já tinha alargado, na semana passada, a recomendação de administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todas as pessoas com 50 anos ou mais. Neste momento, o auto-agendamento da vacina (que pode ser feito aqui) só está disponível para pessoas com 55 ou mais anos, para pessoas com 40 ou mais anos vacinados com a vacina da Janssen e para crianças entre os 8 e os 11 anos (exclusivo para os dias 6 a 9 de Janeiro de 2022).

Quem é elegível para a dose de reforço? As pessoas com 18 ou mais anos, incluindo as pessoas que recuperaram de infecção, devem ser vacinadas com uma dose de reforço (com as vacinas da Pfizer ou Moderna). Os grupos prioritários são: residentes e utentes de lares, instituições similares e rede de cuidados continuados;

pessoas com 65 ou mais anos;

profissionais de saúde, em exercício profissional, envolvidos na prestação directa de cuidados de saúde;

profissionais de lares e instituições similares e rede de cuidados continuados, envolvidos na prestação directa de cuidados;

bombeiros envolvidos no transporte de doentes;

pessoas com 18 ou mais anos com esquema vacinal primário com a vacina da Janssen. Para pessoas com esquema vacinal primário com Comirnaty (Pfizer), Vaxzevria (AstraZeneca)​ ou Spikevax (Moderna), aplicam-se as seguintes regras: a dose de reforço deve ser feita com vacinas Pfizer ou Moderna;

deve ter um intervalo de, pelo menos, seis meses (mínimo cinco meses) após a última dose do esquema vacinal primário ou diagnóstico de infecção;

se o esquema vacinal primário tiver sido realizado com uma vacina de ARN-mensageiro (Pfizer ou Moderna), a dose de reforço deve ser da mesma marca. Para pessoas com esquema vacinal primário com a vacina da Janssen as regras são as seguintes: a dose de reforço deve ser feita com as vacinas da Pfizer ou Moderna;

o intervalo recomendado é de pelo menos três meses após a última dose do esquema vacinal primário ou o diagnóstico de infecção.

Quase 90% dos maiores de 80 anos já têm dose de reforço

Portugal administrou, no espaço de 24 horas, um total de 72.818 doses de reforço de vacinas contra a covid-19. Os dados foram divulgados no relatório de vacinação diário da Direcção-Geral de Saúde (DGS) e são referentes até esta quarta-feira.

No total, desde que a campanha de reforço da vacinação começou, o país já vacinou 2.542.362 pessoas. Destas, a DGS especifica que 574.973 pessoas têm 80 ou mais anos (cerca de 87% do total elegível), 814.949 têm entre 70 e 79 anos (85% do total elegível) e 644.600 entre 65 e 69 anos (51% do total elegível). Foram ainda vacinadas 237.978 pessoas entre os 50 e os 59 anos, cerca de 17% do total elegível.

Ao mesmo tempo, a campanha de vacinação “primária” contra a covid-19 continua. No total, 8.668.235 pessoas já estão completamente vacinadas e cerca de 5697 concluíram esse processo esta quarta-feira. No que toca à gripe, 2.358.882 pessoas já estão protegidas através da vacinação e 17.234 receberam a vacina contra a doença esta quarta-feira.

Quanto às crianças dos 5 aos 11 anos, faixa etária que começou a ser vacinada há cerca de uma semana, 95.459 já estão protegidas com a primeira dose da vacina pediátrica — e 59 destas receberam a vacina na quarta-feira.