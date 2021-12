Covid-19: maiores de 50 anos vão receber dose de reforço da vacina

A terceira dose da vacina contra a covid-19 vai começar a ser administrada a pessoas com 50 ou mais anos, anunciou esta terça-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

“A actualização da norma da DGS 002/2021 será efectuada durante o dia de hoje [terça-feira], passando a faixa de elegibilidade dos igual ou mais de 65 anos para os 50 anos ou mais”, avançou António Lacerda Sales, à margem da cerimónia da tomada de posse do primeiro bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, António Lopes.

Assim, indicou, “as pessoas com mais de 50 anos também irão fazer o reforço da vacina” contra a covid-19.

O número de pessoas que já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19 em Portugal continental subiu para 2.104.320 esta terça-feira, o que corresponde a um aumento de 52.344 doses administradas relativamente ao dia anterior.

A faixa etária com maior cobertura vacinal de reforço continua a ser a dos 70 aos 79 anos, com 734.545 pessoas vacinadas. Segue-se o grupo dos 80 ou mais anos, com 555.994 doses de reforço administradas, e a dos 65 aos 69 anos, com 382.930 inoculações de reforço.

Cerca de 8.628.252 portugueses têm actualmente a vacinação primária completa contra a covid-19 (mais 3743 nas últimas 24 horas) e 2.238.647 receberam a vacina contra a gripe (mais 16.385 em relação ao dia anterior).

No total, foram registadas mais 72.472 inoculações de vacinas contra a covid-19 e contra a gripe no último dia, de acordo com o relatório de vacinação diário divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde.