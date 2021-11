Mais de 800 mil pessoas a partir dos 65 anos só podem receber dose de reforço da vacina covid em 2022

Há mais de 800 mil pessoas com 65 ou mais anos que apenas vão poder receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19 a partir do início do próximo ano. São todas aquelas que foram vacinadas com a segunda dose (ou a primeira, no caso da vacina da Janssen), a partir de Julho deste ano e que vão ter que esperar que passem seis meses para poderem ser imunizadas com a dose adicional. As pessoas com 65 ou mais anos não são todas elegíveis ao mesmo tempo, uma vez que tem que passar pelo menos meio ano entre a toma da segunda e da terceira dose, esclareceram esta sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e o coordenador do Núcleo de Coordenação do Plano de Vacinação contra a covid-19, coronel Carlos Penha Gonçalves.