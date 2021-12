Dose de reforço: Portugal já não é dos países que mais vacinam na Europa

Na União Europeia, Portugal ocupa o 14.º lugar na lista dos países que mais administraram doses de reforço, com 23% da população portuguesa inoculada. Primeiro-ministro considera que “temos de assumir que o conjunto da população vai toda necessitar de uma dose de reforço”. População por vacinar com mais de 50 anos ronda os 2 milhões.

Cerca de 23% da população portuguesa já recebeu uma dose de reforço da vacina contra a covid-19, uma percentagem que coloca Portugal a meio da tabela europeia. Segundo os dados do Our World in Data, uma iniciativa da Universidade de Oxford que recolhe os dados de vacinação de todos os países, Portugal ocupava, esta terça-feira, 14.ª posição na tabela dos países europeus com a maior percentagem de população inoculada com a dose de reforço.