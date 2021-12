Hospitais continuam a registar números elevados de doentes não-vacinados a precisar de internamento

Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna afirma que os doentes deste ano não são tão graves como os do ano passado. A esmagadora maioria das mortes por covid-19 continua a ser registada acima dos 70 anos.

O número de doentes com covid-19 que precisam de internamento hospitalar tem-se mantido estável desde o início de Dezembro, aproximando-se apenas uma vez da barreira das mil pessoas internadas. Ainda assim, os hospitais continuam a registar um grande número de pessoas não vacinadas a precisar destes cuidados, situação que já se verificava no fim de Novembro. São maioritariamente pessoas entre os 60 e os 80 anos e algumas precisam mesmo de dar entrada nas unidades de cuidados intensivos. Em alguns hospitais há vários doentes nesta situação e noutros são mesmo a maioria, segundo a ronda que o PÚBLICO fez entre esta terça e quarta-feira pelas principais instituições de saúde do país.