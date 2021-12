O controlo do Espaço vai ser “uma área de negócio fundamental”

Dos encontros entre colegas para um café no espaço virtual à combinação mais inteligente das vantagens da globalização com modos de vida locais, 2022 deixar-nos-á mais expostos aos ataques cibernéticos e à luta entre países pela militarização do Espaço. Eis a sociedade ciberfísica em que viveremos mais intensamente no ano três da pandemia, segundo o investigador e ex-presidente do INESC, José Tribolet. Primeira de uma série de cinco entrevistas.