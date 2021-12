Guarda cancela os Madeiros de Natal e o Magusto da Velha

A Câmara Municipal da Guarda não autoriza a realização dos tradicionais Madeiros de Natal devido à evolução da situação pandémica no país e no concelho, disse esta terça-feira o seu presidente.

O autarca Sérgio Costa (Movimento Pela Guarda) anunciou, no período de Antes da Ordem do Dia da reunião quinzenal do executivo, ter determinado que, este ano, “não será emitida qualquer licença para a realização de Madeiro de Natal” no concelho.

A decisão é justificada pela “evolução da situação pandémica em Portugal, e mais concretamente no concelho da Guarda, onde ainda não se atingiu o ponto de inflexão da tendência de evolução do número de casos”.

Sérgio Costa referiu aos jornalistas, no final da sessão, que “foi solicitado parecer à Saúde Pública sobre a realização dos tradicionais Madeiros de Natal, conforme plasmado na legislação em vigor bem como das orientações da DGS [Direcção-Geral da Saúde], e que esta entidade desaconselha fortemente o seu licenciamento”.

“Foi também convocada a Comissão Municipal da Protecção Civil para deliberar sobre a realização dos tradicionais Madeiros de Natal, na qual se concluiu, por unanimidade, ser imprudente o seu licenciamento, pois a realização do Madeiro de Natal proporciona também a aglomeração de pessoas, o que é altamente contraproducente, tendo em conta que o risco de transmissão é actualmente extremamente elevado, no concelho da Guarda”, acrescentou.

O presidente do município da Guarda determinou “que não será emitida qualquer licença para a realização de Madeiro de Natal, bem como do tradicional Magusto da Velha, em Aldeia Viçosa, devendo ser tomadas as diligências tidas por convenientes para que, caso os madeiros estejam já preparados, não sejam acesos ilegalmente por terceiros”.

No âmbito da programação “Guarda -- A Cidade Natal”, a autarquia previa acender o tradicional Madeiro de Natal na tarde do dia de Consoada, na Praça Velha, no centro da cidade, junto da Sé Catedral.

E para evitar contágios por covid-19 nas festas de Natal e de Fim de Ano, Sérgio Costa aconselha “muita cautela” aos munícipes. “Todos nós temos que ter muita cautela e evitarmos, ao máximo, a aglomeração de pessoas no mesmo local, principalmente em locais fechados”, apela. O autarca também aconselha que os participantes em convívios familiares façam previamente o teste de covid.