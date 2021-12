Na serra da Estrela, o Natal brilha mais alto: entre presépios naturais e aldeias encantadas

Foi o destino que nos levou a contrariar essa ideia de que não devemos voltar a um lugar onde já fomos felizes. Cabeça, a Aldeia de Montanha que nos conquistou o coração em 2019, voltava a aparecer-nos no mapa, incluída num roteiro dedicado à animação de Natal na serra da Estrela. Pelo meio, tinha ficado mais de um ano de pandemia, com inúmeras vivências adiadas – incluindo a própria edição de 2020 da Aldeia de Natal de Cabeça – e perdas irreparáveis. Temos que confessar: foi reconfortante regressar a esta pequena localidade do município de Seia e reencontrar rostos conhecidos, ainda que parcialmente tapados com as máscaras. Trabalhavam como sempre haviam trabalhado. As mulheres estavam de volta dos ramos e das grinaldas, os homens cortavam pedaços de troncos e, com eles, construíam árvores de Natal. “Este ano, começámos um bocadinho mais tarde”, contou-nos Maria do Carmo, com quem já nos havíamos cruzado na primeira estadia em Cabeça. O atraso ficou a dever-se a esta incerteza que tomou conta dos nossos dias, mas a avaliar pelo ritmo que os trabalhos levavam quando a Fugas por lá passou, a Aldeia de Natal de Cabeça abrirá este sábado, tal como previsto, toda engalanada.